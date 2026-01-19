Samsun'da Bıçaklı Saldırı: 16 Yaşındaki Şüpheliye Ev Hapsi

İlkadım'da bıçaklı saldırıda P.A. 12 yerinden yaralandı; gözaltına alınan 16 yaşındaki A.M.Ç. mahkemece ev hapsine verildi.

Olay Detayları

Olay, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta gerçekleşen bıçaklı saldırıda P.A. ağır şekilde yaralandı.

P.A., 12 yerinden yaralandı ve yapılan müdahalenin ardından Samsun Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırgan olay yerinden kaçtı.

Soruşturma ve Mahkeme Süreci

Polis ekipleri tarafından yakalanan A.M.Ç. (16), Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı ve bugün adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme, şüpheli hakkında ev hapsi uygulanmasına karar verdi.

Kararın ardından çocuk polisi tarafından adliyeden alınan A.M.Ç., ailesine teslim edildi.

