Bandırma Emniyeti: 186 ruhsatsız silah ele geçirildi, 1.275 kişi yakalandı

Bandırma Emniyeti 2025 raporu: Suçla mücadelede güçlü sonuç

Operasyon ve yakalamalar

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü, 2025 yılı itibarıyla ilçe genelinde yürütülen çalışmaların sonuçlarını paylaştı. Yapılan denetim ve operasyonlar, suç ve suçlularla mücadelede kararlı bir yaklaşım sergilendiğini gösterdi.

Emniyet birimlerinin açıklamasına göre adli makamlarca çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 1.275 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Ruhsatsız silah operasyonları

İlçe genelinde gerçekleştirilen denetim ve arama faaliyetlerinde ruhsatsız silahlarla mücadeleye özel önem verildi. Bu kapsamda 159 şahıstan toplam 186 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Yakalanan silahlarla ilgili gerekli yasal işlemlerin titizlikle yürütüldüğü bildirildi.

Güvenlik taahhüdü

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin aralıksız şekilde sürdürüleceğini vurguladı.

