Karacabey'de Yangın Faciası: Yatalak Adam ve Kedisi Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 4 katlı apartmanda çıkan yangında yatalak Mehmet Çolak (52) ve kedisi yaşamını yitirdi; soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 17:59
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 17:59
Karacabey'de 4 Katlı Apartmanda Yangın: Can Kaybı

Olay Saadet Mahallesi'nde, saat 14.00 civarında gerçekleşti

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Saadet Mahallesi 192. Sokak üzerindeki 4 katlı bir apartmanın birinci katında yangın çıktı. Olay saat 14.00 sularında meydana geldi.

Apartmanın birinci katında yalnız yaşayan Mehmet Çolak (52) ile kedisi yangından çıkamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ve polis, Çolak ile kedisinin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Yangın söndürme çalışmalarına Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri katıldı. Polis ekipleri de güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı.

Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Yangının çıkış nedeni, itfaiyenin hazırlayacağı raporun ardından belirlenecek.

Yangın mahallede büyük panik ve üzüntüye yol açtı; yetkililer soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

