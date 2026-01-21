Beyoğlu'da şüpheli ölüm: John Paul Goss evde ölü bulundu; kaşık ve şırınga ele geçirildi

Beyoğlu'nda evde ölü bulunan John Paul Goss'un yanında kaşık ve şırınga bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor, kesin ölüm nedeni Adli Tıp'ta belirlenecek.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 11:30
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 11:33
Beyoğlu'da şüpheli ölüm: John Paul Goss evde ölü bulundu; kaşık ve şırınga ele geçirildi

Beyoğlu'da şüpheli ölüm: John Paul Goss evde ölü bulundu

19 Ocak Pazartesi, Kalyoncu Kulluğu Mahallesi

Beyoğlunda, barmen bir arkadaşının evinde kalan John Paul Goss koltukta ölü bulundu. Evde yapılan incelemede uyuşturucu madde kullanımına ait olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

Olay, 19 Ocak Pazartesi günü saat 12.45 sıralarında Kalyoncu Kulluğu Mahallesinde gerçekleşti. İddiaya göre, yaklaşık 4 yıl önce Türkiye'ye gelen John Paul Goss, kısa süre önce cep telefonu ve pasaportunu çaldırdı ve evsiz kaldı. Goss, Taksim'de tanıştığı barmen Civan Necmi G.'nin (27) evinde yaklaşık 1 aydır kalıyordu.

İddialara göre, olay günü gece saatlerinde ev sahibi ile birlikte alkol alan Goss, daha sonra ev sahibinin odasına geçmesinin ardından öğle saatlerinde koltukta hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri geldiğinde Goss'un hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis ekipleri eve girdiklerinde Goss'un kolunda kemer bağlı olduğunu belirledi. Evde yapılan incelemelerde uyuşturucu madde enjekte edildiği değerlendirilen malzemeler, kaşık ve şırınga bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Goss'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis tarafından ifadesi alınan Civan Necmi G., bir eğlence mekanında barmen olarak çalıştığını, Goss'u yaklaşık 1 aydır evinde misafir ettiğini ve Goss'un kısa süre önce telefon ile pasaportunu çaldırdığını söyledi. Civan, olay günü gece birlikte alkol aldıklarını, saat 02.00 civarında odasına geçtiğini ve aynı gün saat 12.30'da Goss'u koltukta yatar vaziyette gördüğünü anlattı.

Esnaf Rıza Kaya ise, "Uyuşturucudan ölmüş duyduğum kadarıyla. Yandaki binada ölü bulundu. Bakkala geliyordu. Birşeyler alıyordu. Bir iki kere gördük" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı; kesin ölüm nedeni otopsi sonucu ile belirlenecek.

