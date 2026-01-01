DOLAR
Bartın'da kar zorluğu: Paletli ambulansla mahsur kalan 76 yaşındaki hasta kurtarıldı

Yukarıdere köyünde nefes darlığı yaşayan 76 yaşındaki Mevlüt Işık, paletli ambulansla zorlu kış koşullarında kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 02:24
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 02:26
Bartın'da kar zorluğu: Paletli ambulansla mahsur kalan 76 yaşındaki hasta kurtarıldı

Bartın'da paletli ambulansla zorlu kış kurtarma operasyonu

Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Yukarıdere köyünde yaşayan 76 yaşındaki Mevlüt Işık, öğlen saatlerinde görülen nefes darlığı şikâyeti üzerine yakınlarının 112'yi aramasıyla sağlık ekiplerinin müdahalesine ihtiyaç duydu.

İlk müdahale ve yol engelleri

Olay yerine yönlendirilen Bartın Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri ambulansı, yolda 25 santimetreyi aşan kar, tipi ve buzlanma nedeniyle hastaya ulaşamadı. Bölgeye İl Özel İdaresi iş makineleri sevk edilirken, saat 14:30 civarında paletli ambulans görevlendirildi.

Paletli ambulansla 2,5 saatlik kurtarma

Çekici üzerine yüklenen paletli ambulans, kar olmayan yaklaşık 45 kilometrelik kısmı çekiciyle kat etti. Ardından karlı zemine indirilen paletli ambulans, yaklaşık 25 kilometrelik zorlu etabı aşmak için yola çıktı. Ekipler; kayan araçlar, yüksek kar tabakaları, buzlanma ve karla eğilen ağaç dalları gibi ağır kış şartlarına rağmen ilerleyerek hiç açılmamış ve yüksekliği 120 santimetreyi aşan yolu da geçip hastanın bulunduğu noktaya ulaştı.

İlk müdahale ve hastaneye sevk

Kısa bir yürüyüşün ardından evde bekleyen Mevlüt Işık paletli ambulansa alındı. Yapılan ilk müdahale sonrası hasta, paletli ambulansla normal ambulansın bulunduğu bölgeye getirildi ve toplamda yaklaşık 2,5 saatlik bir sürede hastaneye ulaştırıldı.

Hastane acil servisinde tedaviye başlanan Işık’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAR NEDENİYLE EVİNDE MAHSUR KALAN HASTAYI SAĞLIK EKİPLERİ KURTARDI

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

