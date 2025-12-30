DOLAR
Iğdır'da 3 vaşak köye indi: Kar nedeniyle yiyecek arayışı

Iğdır'da yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan 3 vaşak, Tuzluca'ya bağlı Aşağı Aktaş köyüne indi; anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 00:33
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 00:37
Iğdır'da 3 vaşak köye indi

Yoğun kar yağışı yaban hayatını olumsuz etkiledi, görüntüler cep telefonlarına yansıdı

Iğdır'da etkili olan yoğun kar yağışı, yaban hayatını olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının artması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan 3 vaşak, Tuzluca ilçesine bağlı Aşağı Aktaş köyüne indi.

Köy çevresinde bir süre dolaşan vaşaklar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Görüntülerde vaşakların karla kaplı alanlarda besin aradığı anlar yer aldı.

Köylülerin hayret dolu bakışları arasında köye kadar inen vaşaklar, kısa süre sonra yeniden dağlık alana doğru gözden kayboldu.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

