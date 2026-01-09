Karasu'da mangal alevleri çatıya sıçradı — İtfaiye müdahalesiyle söndürüldü

Sakarya’nın Karasu ilçesinde iddiaya göre mangal yakıldığı sırada çıkan alevler, rüzgarın etkisiyle çatıya sıçradı. Olayda çatı yangını, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay yeri ve müdahale

Olay, Sakarya’nın Karasu ilçesi İncilli Mahallesi Stad Caddesi 604. Sokak adresinde gerçekleşti. İddiaya göre dört katlı binanın çatı katında mangal yakmak isteyen bir vatandaş, etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevlerin kontrolünü kaybetti ve yangın hızla yayıldı.

Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bina sakinleri tedbir amacıyla dışarı çıkarılırken, itfaiye ekipleri hızla müdahale ederek yangını dairelere sıçramadan kontrol altına aldı. Çatı sökülerek söndürme ve soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Görgü tanığından açıklama

Kadir Alemdar olay yerinde dumanları görüp ihbarda bulunduğunu anlattı: "Olayı camdan gördüm. Dumanları görünce 112’ye bildirim yaptık. Ekipler anında müdahale etmeye başladılar. Daireleri boşalttık. Can kaybı ya da zarar yok çok şükür. Doğalgaz vanası ve elektrik şalterlerini de kapattık. İtfaiye ekipleri geldikleri gibi çatı katına müdahaleye başladı. Daire sahibine de geçmiş olsun diyoruz."

