Başakşehir'de Galatasaray-Fenerbahçe Maçı Öncesi Taraftar Kavgası

Başakşehir'de Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi, stada girişe yaklaşık bir buçuk saat kala taraftarlar arasında çıkan kavga polis müdahalesiyle sonlandırıldı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 18:07
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 18:52
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, akşam saatlerinde oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesinde taraftar grupları arasında gerginlik yaşandı. Olay, stada giriş saatine yaklaşık bir buçuk saat kala başladı.

Olayın seyri

İddiaya göre, taraftar grupları kendilerine ayrılan alanların dışından stada doğru ilerlemek isteyince iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü ve taraflar birbirlerine saldırdı. Arbede, çevredeki vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.

Kavga anları çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi; görüntülerde taraftarların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar net şekilde görülüyor.

Güvenlik ve müdahale

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle taraflar güçlükle ayrılırken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

Gelişmelerle ilgili resmi açıklama yapılması bekleniyor.

