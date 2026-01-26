Başakşehir’de gece yarısı levyeli saldırı: Park halindeki araç parçalandı

İstanbul Başakşehir'de gece saatlerinde, kimliği belirsiz bir şahıs elindeki levye ile park halindeki bir otomobile saldırdı. Aracın camları ve aynaları kırıldı, saldırgan olay yerinden hızla uzaklaştı. Olaylar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olayın detayları

Olay, 03.50 sıralarında gerçekleşti. Güvenlik kamerası görüntülerinde yüzü kapalı bir kişinin sokağa girip park halindeki araca defalarca levye ile vurduğu, aynaları ve camları kırdıktan sonra tedirgin bir şekilde koşarak kaçtığı görülüyor. Saldırı sonucu araçta ciddi maddi hasar oluştu.

Araç sahibinin açıklamaları

Kadir Akar, yaşananları şöyle anlattı:

"Gece saat 03.50 sıralarında oluyor bu olay. Şahıs elinde levye ile geliyor ve aracıma beş-altı defa vuruyor. Camları kırıyor, aynalara vuruyor. Daha sonra tedirgin bir şekilde geri kaçıyor. Kamera kayıtlarımız mevcut. Biz emniyete gittik, gerekli başvuruları yaptık. Emniyet ekipleri ‘araştıracağız’ dedi. Şahsın yüzü kapalı ama aşağı tarafta yüzünü açtığı anların da kamera kayıtları var. Bununla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden görüntü talep ettik ancak bize, bu kayıtların ancak savcılık kanalıyla alınabileceği söylendi. Biz de süreci savcılığa taşıdık"

Akar, şahısla herhangi bir husumetleri olmadığını belirterek: "Tanımadığımız bir kişi. Ne amacı vardı, neden yaptı bilmiyoruz. Aracımın dili yok, ağzı yok. Böyle zarar vermek insanlık değil. Bu işin peşini bırakmayacağız"

Görgü tanığı anlatımı

İrfan Çeş, aynı sokakta yaşayan bir mahalle sakini olarak olaya tanık olduğunu belirtti:

"Gece saat 03.55 civarında geldi, aşağıdan yukarı tekrar kontrol ederek yürüdü. Elinde levye vardı, kafası ve yüzü tamamen kapalıydı. Önce aynaya vurdu, sonra camlara defalarca vurdu. Bağırınca aşağı doğru koşarak kaçtı. Arka tarafta karanlık bir yol var, oradan uzaklaştı. Kim olduğunu bilmiyoruz, yüzü tamamen kapalıydı. Araç sahibinin kimseyle bir düşmanlığı da yok. Kendisi çok iyi bir insandır. Olay savcılığa intikal etti, gerekli şikayetler yapıldı"

Emniyet çalışması

Olayın ardından polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

