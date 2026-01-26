Gaziantep'te Eşini Tüfekle Öldüren İbrahim Halil Ö.'nün 8. Duruşması: 'Aile Reisi Dinlenmediğim İçin Kendimi Kaybettim'

Gaziantep'te Eşini Tüfekle Öldüren İbrahim Halil Ö.'nün 8. Duruşması

Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen 8'inci duruşmada, 2024 yılında tüfekle eşi Zeynep Ö.'yü öldüren, oğlu ve damadını ağır yaralayan sanık İbrahim Halil Ö. ile maktul aile avukatları, sanık avukatları hazır bulundu.

Sanık savunmasında soruşturma aşamasındaki ifadesiyle duruşmadaki beyanı arasındaki farklılıklara değindi. Eşinden ve oğlundan şüphelendiğini belirttiğini fakat o dönemde onlara doğrudan uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarını sormadığını söyledi. Olay anında kendisini korumak amacıyla bıçağı savurduğunu, damadını veya kızını bıçaklamak gibi bir niyeti olmadığını öne sürdü. Tüfeği balkondan aşağı attığını, bıçağı çektikten sonra Hanifi'nin üzerime bıçak ve tüfekle geldiğini düşündüğünü ifade etti.

Sanık, soruşturma sırasında damadını arayıp yakalaması halinde öldüreceğini söylediğine dair beyanı bulunduğunu kabul etti ancak bununla birlikte "aile reisi olmama rağmen kimse tarafından dinlenmediğimi düşündüğüm için kendimi kaybettim" diyerek mahkemede verdiği ifadenin esas alınmasını talep etti. Ayrıca elinde yalnızca tüfek olduğunu, yakalasaydı öldürme kastı taşımadığını; amacının onu bulup konuşmak olduğunu savundu. Sanık, öldürme kastı olmadığını, en fazla yaralama düşüncesinin söz konusu olabileceğini belirtti.

Mahkeme Kararı

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi ve dosyadaki eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olayın Geçmişi

Olay, 13 Mayıs 2024 tarihinde Şehitkamil ilçesi Belkız Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı evde çıkan aile içi tartışma sonrası cinnet geçiren Halil Ö. (46), eline aldığı tüfekle eşi Zeynep Ö. (44), oğlu İ.E.Ö. (15) ve damadı Hanifi B. (23)'ye ateş etti. Olayda tüfekle vurulan Zeynep Ö. hayatını kaybetti, İ.E.Ö. ile Hanifi B. ağır yaralandı. Olay sonrası yakalanan şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

