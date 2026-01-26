Gaziantep'te Eşini Tüfekle Öldüren İbrahim Halil Ö.'nün 8. Duruşması: 'Aile Reisi Dinlenmediğim İçin Kendimi Kaybettim'

Gaziantep'te eşini öldürüp oğlunu ve damadını yaralayan İbrahim Halil Ö.'nün 8'inci duruşmasında tutukluluk devam etti; sanık 'kendimi kaybettim' dedi.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 13:45
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 13:56
Gaziantep'te Eşini Tüfekle Öldüren İbrahim Halil Ö.'nün 8. Duruşması: 'Aile Reisi Dinlenmediğim İçin Kendimi Kaybettim'

Gaziantep'te Eşini Tüfekle Öldüren İbrahim Halil Ö.'nün 8. Duruşması

Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen 8'inci duruşmada, 2024 yılında tüfekle eşi Zeynep Ö.'yü öldüren, oğlu ve damadını ağır yaralayan sanık İbrahim Halil Ö. ile maktul aile avukatları, sanık avukatları hazır bulundu.

Sanık savunmasında soruşturma aşamasındaki ifadesiyle duruşmadaki beyanı arasındaki farklılıklara değindi. Eşinden ve oğlundan şüphelendiğini belirttiğini fakat o dönemde onlara doğrudan uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarını sormadığını söyledi. Olay anında kendisini korumak amacıyla bıçağı savurduğunu, damadını veya kızını bıçaklamak gibi bir niyeti olmadığını öne sürdü. Tüfeği balkondan aşağı attığını, bıçağı çektikten sonra Hanifi'nin üzerime bıçak ve tüfekle geldiğini düşündüğünü ifade etti.

Sanık, soruşturma sırasında damadını arayıp yakalaması halinde öldüreceğini söylediğine dair beyanı bulunduğunu kabul etti ancak bununla birlikte "aile reisi olmama rağmen kimse tarafından dinlenmediğimi düşündüğüm için kendimi kaybettim" diyerek mahkemede verdiği ifadenin esas alınmasını talep etti. Ayrıca elinde yalnızca tüfek olduğunu, yakalasaydı öldürme kastı taşımadığını; amacının onu bulup konuşmak olduğunu savundu. Sanık, öldürme kastı olmadığını, en fazla yaralama düşüncesinin söz konusu olabileceğini belirtti.

Mahkeme Kararı

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi ve dosyadaki eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olayın Geçmişi

Olay, 13 Mayıs 2024 tarihinde Şehitkamil ilçesi Belkız Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı evde çıkan aile içi tartışma sonrası cinnet geçiren Halil Ö. (46), eline aldığı tüfekle eşi Zeynep Ö. (44), oğlu İ.E.Ö. (15) ve damadı Hanifi B. (23)'ye ateş etti. Olayda tüfekle vurulan Zeynep Ö. hayatını kaybetti, İ.E.Ö. ile Hanifi B. ağır yaralandı. Olay sonrası yakalanan şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

SANIK İBRAHİM HALİL Ö.

SANIK İBRAHİM HALİL Ö.

ZEYNEP Ö.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Burdur Çavdır’da Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı
2
Antalya Kepez'te Gecekonduda Yangın: İtfaiye Hızla Müdahale Etti
3
Aydın'da Üvey Oğul Tutuklandı: Tartışma Sonrası Baba Hayatını Kaybetti
4
Şişli'de Cesedi Bulunan Durdona Khokimova'nın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı
5
Karaman'da 14 Yaşındaki Elektrikli Bisiklet Kazası — Anne 'Benim çocuğum nerede' diye ağladı
6
Kocaeli Darıca'da Denizde Erkek Cesedi Bulundu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları