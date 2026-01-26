İzmir'de Ramazan Öncesi Fahiş Fiyat Denetimleri: 4 Milyon TL Ceza

Yayın Tarihi: 26.01.2026 13:30
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 13:30
İzmir'de yaklaşan Ramazan ayı öncesinde Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, fahiş fiyat ve etiket denetimlerini sıklaştırdı. Yılın ilk ayında yürütülen denetimlerde mevzuata aykırı hareket eden işletmelere toplamda yaklaşık 4 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Denetimlerin kapsamı

Ekipler, kentteki alışveriş merkezlerindeki süpermarketler başta olmak üzere temel gıda ve hızlı tüketim ürünlerine yönelik etiket ve fiyat denetimleri gerçekleştirdi. Amaç, vatandaşların mağduriyet yaşamamasını sağlamak ve adil ticareti temin etmek olarak açıklandı.

Uygulanan cezalar

Ramazan ayını fırsata çevirerek haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen işletmeler, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na rapor edildi. Her bir aykırı eylem için azami 1 milyon 806 bin 177 TL idari para cezası uygulanabildiği belirtildi. Ayrıca perakende işletmelerdeki fiyat etiketi, tarife ve menü denetimlerinde mevzuata aykırılık tespit edilmesi halinde her bir aykırılık için 3 bin 973 TL idari yaptırım uygulandı.

Denetim sonuçları

2026 yılının ilk ayında İzmir genelinde bin 500'ün üzerinde işletmede yaklaşık 173 bin ürün denetlendi ve mevzuata aykırı durumlar nedeniyle toplam yaklaşık 4 milyon TL ceza kesildi. Denetimlerin, toplumsal hassasiyetleri fırsata çevirmeye çalışanlara karşı aralıksız devam edeceği bildirildi.

