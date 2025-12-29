DOLAR
Başakşehir'de hafriyat kamyonu bariyere çarptı: 1 ağır yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkiinde hafriyat kamyonu SGS direğine çarparak bariyere girdi; sürücü B.T. ağır yaralandı, ekipler sevk edildi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 21:22
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 21:23
Kuzey Marmara Otoyolu'nda akşam saatlerinde kaza

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir Mevkiinde seyir halinde olan bir hafriyat kamyonu, önce yol üzerindeki serbest geçiş sistemi (SGS) direğine çarpıp ardından bariyere girdi. Kazada araç sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, iddiaya göre B.T. yönetimindeki 34 DZ 6844 plakalı hafriyat kamyonunun dorsesi akşam saatlerinde SGS direğine vurdu. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yolun sol şeridine geçerek bariyere çarptı.

İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı; sürücünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polis ekipleri kazanın yaşandığı yolda güvenlik önlemleri alırken, hafriyat kamyonu yoldan kaldırılarak götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

