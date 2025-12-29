Başakşehir'de hafriyat kamyonu bariyere çarptı: 1 ağır yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda akşam saatlerinde kaza
İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir Mevkiinde seyir halinde olan bir hafriyat kamyonu, önce yol üzerindeki serbest geçiş sistemi (SGS) direğine çarpıp ardından bariyere girdi. Kazada araç sürücüsü ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, iddiaya göre B.T. yönetimindeki 34 DZ 6844 plakalı hafriyat kamyonunun dorsesi akşam saatlerinde SGS direğine vurdu. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yolun sol şeridine geçerek bariyere çarptı.
İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı; sürücünün durumunun ağır olduğu bildirildi.
Polis ekipleri kazanın yaşandığı yolda güvenlik önlemleri alırken, hafriyat kamyonu yoldan kaldırılarak götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
