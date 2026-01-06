Başakşehir'de Tırın Altında Kalan Motosikletli Ölümden Döndü

İstanbul Başakşehir'de keresteciler sanayi sitesine dönen tırın altında kalan motosiklet sürücüsü şans eseri yara almadan kurtuldu; kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 10:36
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 10:46
İstanbul Başakşehir'de meydana gelen kazada, keresteciler sanayi sitesine dönmek isteyen tırın altında kalan motosiklet sürücüsü şans eseri yara almadan kurtuldu. Olay anı bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Detayları

Kaza, geçtiğimiz günlerde Başakşehir ilçesi Hürriyet Bulvarı Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, keresteciler sanayi sitesine dönüş yapmak isteyen tır sürücüsü, sağ şeritte seyir halinde olan motosikleti fark etmedi. Dönüş manevrası sırasında motosiklet tırın altında kaldı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savrulup birkaç metre sürüklendi. Çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu; görüntülerde motosikletlinin kısa süre sonra ayağa kalktığı ve durumunun iyi olduğu görüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Görüntüler Saniye Saniye Kaydedildi

Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde tırın dönüş yaptığı sırada motosikletlinin altında kaldığı, ardından yere düşerek savrulduğu ve sonrasında ayağa kalktığı anlar net şekilde yer aldı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

