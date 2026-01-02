DOLAR
43,03 -0,17%
EURO
50,46 0,29%
ALTIN
5.979,26 -0,23%
BITCOIN
3.868.334,53 -1,84%

Başkale'de Otomobil Buzlanma Nedeniyle Şarampole Düştü

Van'ın Başkale ilçesinde Albayrak köprüsündeki buzlanma nedeniyle sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil şarampole düştü; yaralanma yok, araçta maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 19:19
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 19:52
Başkale'de Otomobil Buzlanma Nedeniyle Şarampole Düştü

Başkale'de otomobil şarampole düştü

Kaza detayları

Van’ın Başkale ilçesinde bir otomobil, buzlanmanın etkisiyle kontrolden çıkarak şarampole düştü.

Edinilen bilgiye göre, Başkale’ye bağlı Albayrak Mahallesi’nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Albayrak köprüsünde virajlı yolda buzlanmanın da etkisiyle kontrolden çıkarak şarampole düştü.

Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

VAN’IN BAŞKALE İLÇESİNDE OTOMOBİL BUZLANMA ETKİSİYLE KONTROLDEN ÇIKIP ŞARAMPOLE DÜŞTÜ.

VAN’IN BAŞKALE İLÇESİNDE OTOMOBİL BUZLANMA ETKİSİYLE KONTROLDEN ÇIKIP ŞARAMPOLE DÜŞTÜ.

VAN’IN BAŞKALE İLÇESİNDE OTOMOBİL BUZLANMA ETKİSİYLE KONTROLDEN ÇIKIP ŞARAMPOLE DÜŞTÜ.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
2
Antalya'da 50 Yıldır Bağlama Ustası Ali Doğan, Mesleğini Çocuklarıyla Sürdürüyor
3
Mardin Kızıltepe’de Evlat Acısı: Oğlu Kalp Krizinden Ölen Anne 3 Gün Sonra Vefat Etti
4
Bahçesaray'da helikopterle iki hasta Van'a sevk edildi
5
Süleymanpaşa'da Doğalgaz Kesintisi: Vatandaşlardan Tepki
6
Aliağa’da Akaryakıt İstasyonunda Kurşunlama: 2 Tutuklama
7
Taksim'de 'Huzur İstanbul' Helikopter Destekli Asayiş Denetimi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları