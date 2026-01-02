Başkale'de Otomobil Buzlanma Nedeniyle Şarampole Düştü

Başkale'de otomobil şarampole düştü
Kaza detayları
Van’ın Başkale ilçesinde bir otomobil, buzlanmanın etkisiyle kontrolden çıkarak şarampole düştü.
Edinilen bilgiye göre, Başkale’ye bağlı Albayrak Mahallesi’nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Albayrak köprüsünde virajlı yolda buzlanmanın da etkisiyle kontrolden çıkarak şarampole düştü.
Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu.
Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.
