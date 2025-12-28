DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.766.123,62 -0,32%

Batman'da 970 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Batman'da uygulama noktasında durdurulan minibüste gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 970 paket sigara ele geçirildi; 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 14:34
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 14:41
Batman'da 970 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Batman'da 970 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda minibüste kaçak sigara bulundu

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Uygulama noktasında durdurulan minibüste yapılan kontrollerde, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen toplam 970 paket sigara tespit edildi.

Olayla ilgili minibüste bulunan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Şüpheli şahıs ve ele geçirilen sigaralarla ilgili incelemenin sürdüğü kaydedildi.

BATMA 'DA UYGULAMA NOKTASINDA KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

BATMA 'DA UYGULAMA NOKTASINDA KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

BATMA 'DA UYGULAMA NOKTASINDA KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da 63 Yaşındaki Kadın Yol Kenarında Ölü Bulundu
2
Van'da Yoğun Kar: Kurubaş ve Güzeldere Geçitleri'nde Trafik Zorluğu
3
İnegöl'de 6 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Barakada Yakalandı
4
Gazipaşa'da Akülü Motosiklete Çarpan Otomobil: 1 Ölü
5
Akçakale'de Jandarmadan Kaçan Motosiklet Kaza Yaptı: 2 Yaralı, 1'i Ağır
6
Malatya'da Yılbaşı Öncesi Kaçak ve Sahte Alkol Denetimleri Arttı
7
Serkan Keskin'in Babası Vehbi Keskin İzmit'te Toprağa Verildi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti