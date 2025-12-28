Batman'da 970 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda minibüste kaçak sigara bulundu
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Uygulama noktasında durdurulan minibüste yapılan kontrollerde, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen toplam 970 paket sigara tespit edildi.
Olayla ilgili minibüste bulunan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.
Şüpheli şahıs ve ele geçirilen sigaralarla ilgili incelemenin sürdüğü kaydedildi.
BATMA 'DA UYGULAMA NOKTASINDA KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ