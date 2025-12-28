DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.770.592,12 -0,44%

Şırnak'ta Habur Çayı'na Uçan Araç: Köylüler 3 Yaralıyı Evlerinde Isıttı

Beytüşşebap'ta Habur Çayı'na uçan araçtan çıkarılan 3 yaralı, köylüler tarafından evlerine götürülüp soba kenarında ısıtıldı; sağlık ekiplerine teslim edildiler.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 15:46
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 15:54
Şırnak'ta Habur Çayı'na Uçan Araç: Köylüler 3 Yaralıyı Evlerinde Isıttı

Şırnak'ta Habur Çayı'na Uçan Araç: Köylüler 3 Yaralıyı Evlerinde Isıttı

Taşarası köyü yakınlarında meydana geldi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Taşarası köyü yakınlarında bugün saat 13.30 sularında, Siirt’ten Beytüşşebap yönüne giden araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Habur Çayı'na uçtu.

Korucuların ve çevredeki köylülerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan Mehmet Ali Kaya, Hasan Tamer ve Hüseyin Kaya, hafif yaralı ve ıslak oldukları için köylüler tarafından kendi araçlarıyla evlere götürülüp soba kenarında ısıtıldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Köy muhtarı Serhat Ecer konuya ilişkin, "Saat 13.30 sularında korucular bize bilgi verdi. Biz de olay yerine gittik buradaki araçtan 3 kişi çıkarıldı ve evimize götürdük. Burada direkt jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdik. Çok şükür durumları iyi. Siirt’ten geldiklerini söylediler" dedi.

Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

ŞIRNAK’TA KAZA MEYDANA GELDİ ÇAYA DÜŞEN ARAÇTAKİ 3 KİŞİ YARALI OLARAK ÇIKARILDI. KÖYLÜLER SEFERBER...

ŞIRNAK’TA KAZA MEYDANA GELDİ ÇAYA DÜŞEN ARAÇTAKİ 3 KİŞİ YARALI OLARAK ÇIKARILDI. KÖYLÜLER SEFERBER OLDU.

ŞIRNAK’TA KAZA MEYDANA GELDİ ÇAYA DÜŞEN ARAÇTAKİ 3 KİŞİ YARALI OLARAK ÇIKARILDI. KÖYLÜLER SEFERBER...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya'da Yılbaşı Denetimleri: 2 bin 990 Kişi Sorgulandı, 8 Gözaltı
2
Tekirdağ Muratlı'da Vinçli Kamyonun Çarptığı Plaka Tanıma Direği Yenilendi
3
Lazkiye ve Tartus'ta Şiddetli Protestolar: 1’i Güvenlik Görevlisi 3 Kişi Hayatını Kaybetti
4
Aydın'da Ehliyet Sınavında Kalp Krizi İddiası: 18 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
5
Samsun'da Park Halindeki Otomobil Kül Oldu: Sahibi Şüphelinin Bulunmasını İstedi
6
Karadeniz'de Fırtına: Doğal Gaz Sondaj Gemileri Amasra Limanı'na Sığındı
7
Samsun'da Yılbaşı Öncesi Alkollü İçecek Denetimleri Sıkılaştırıldı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti