Şırnak'ta Habur Çayı'na Uçan Araç: Köylüler 3 Yaralıyı Evlerinde Isıttı

Taşarası köyü yakınlarında meydana geldi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Taşarası köyü yakınlarında bugün saat 13.30 sularında, Siirt’ten Beytüşşebap yönüne giden araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Habur Çayı'na uçtu.

Korucuların ve çevredeki köylülerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan Mehmet Ali Kaya, Hasan Tamer ve Hüseyin Kaya, hafif yaralı ve ıslak oldukları için köylüler tarafından kendi araçlarıyla evlere götürülüp soba kenarında ısıtıldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Köy muhtarı Serhat Ecer konuya ilişkin, "Saat 13.30 sularında korucular bize bilgi verdi. Biz de olay yerine gittik buradaki araçtan 3 kişi çıkarıldı ve evimize götürdük. Burada direkt jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdik. Çok şükür durumları iyi. Siirt’ten geldiklerini söylediler" dedi.

Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

ŞIRNAK’TA KAZA MEYDANA GELDİ ÇAYA DÜŞEN ARAÇTAKİ 3 KİŞİ YARALI OLARAK ÇIKARILDI. KÖYLÜLER SEFERBER OLDU.