Ünye'de İş Yerine Uzun Namlulu Silahla Saldırı — O Anlar Kamerada

Ordu'nun Ünye ilçesinde kamyonetle gelen kimliği belirsiz kişi, iş yerine uzun namlulu tüfekle peş peşe ateş etti; olay güvenlik kamerasına yansıdı. Soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 16:09
Ordu'nun Ünye ilçesinde caddeye kamyonetiyle gelen kimliği belirsiz bir kişi, kapalı durumdaki bir iş yerine uzun namlulu tüfekle peş peşe ateş etti. Olay, çevrede kısa süreli paniğe yol açtı ve güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın gerçekleştiği nokta

Olay, Liseler Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Şahıs kamyonetiyle iş yeri önüne gelerek araçtan çıkardığı tüfekle ateş etti ve hızla bölgeden uzaklaştı.

Hasar ve güvenlik önlemleri

Saldırı sırasında kurşunlardan beş tanesi dükkanın vitrin camlarına isabet etti. Olayda can kaybı ya da yaralanma yok, ancak maddi hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Polis incelemesi ve deliller

Olay yeri inceleme ekipleri saldırının uzun namlulu silahla gerçekleştirildiğini tespit etti. Ekipler, yapılan incelemede uzun namlulu silahtan çıkan 5 adet boş kartuşu muhafaza altına aldı ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Olayla ilgili soruşturma ve incelemeler devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

