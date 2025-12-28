DOLAR
Çeşme’de Hız İddiası: Otomobil Polis Aracına Çarptı — Kaza Kamerada

İzmir’in Çeşme Alaçatı’da gece 00.15’te sürat iddiasıyla bir otomobil park halindeki polis aracına çarptı; araç kafeteryaya girerken iki polis kıl payı kurtuldu.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 15:44
Çeşme’de park halindeki polis aracına çarpma anı kameralara yansıdı

Kaza gece 00.15’te Alaçatı Mahallesi’nde gerçekleşti

İzmir’in Çeşme ilçesinde meydana gelen kazada, süratli olduğu ileri sürülen bir otomobil, yol kenarında park halindeki polis aracına arkadan çarptı. Gece saat 00.15 sıralarında, Alaçatı Mahallesinde yaşanan olayda çarpmanın etkisiyle araçlar farklı yönlere savruldu.

Çarpmanın şiddetiyle ekip aracı yol kenarındaki bir kafeteryanın dış mekan bölümüne girdi. Olay sırasında kafeteryaya ait şemsiyeler ile masa ve sandalyeler havaya savrularak çevreye dağıldı. Kafeteryanın dış bölümünde müşteri bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Kaza anında araç dışında kaldırım üzerinde bekleyen iki polis memuru ise savrulan araçların arasında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobilin çarpma anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde; siyah otomobilin polis aracına çarpması, araçların savrularak kafeteryanın masa ve sandalyelerini uçurması ve kaldırımda bulunan iki polis memurunun şans eseri kurtulması yer aldı.

Çeşme’de otomobilin polis aracına çarptığı anlar kameraya yansıdı

Çeşme’de otomobilin polis aracına çarptığı anlar kameraya yansıdı

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

