Elazığspor Taraftarlarını Taşıyan Minibüs Şarampole Kaydı

Kaza ve Yol Koşulları

Nesine 2. Lig Beyaz Grup’un 19. HaftasıTunceli Pülümür yolu üzerinde etkili olan kar ve buzlanma nedeniyle şarampole kaydı.

Kazada yaralanan olmadığı ve büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğü bildirildi.

Kulüp Açıklaması

Elazığspor kulübü sosyal medya hesabından kaza geçiren taraftarlarıyla ilgili bir paylaşım yaptı. Açıklamada; "Anagold 24 Erzincanspor deplasmanına takımımıza destek olmak amacıyla seyahat eden taraftarlarımızın geçirdiği trafik kazasını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kazada hayati tehlikesi bulunan veya durumu ağır olan taraftarımızın olmaması en büyük tesellimizdir. Kazadan etkilenen taraftarlarımıza ve camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Yetkililer ve kulüp, taraftarların sağlık durumunun iyi olduğunu belirtirken, yol ve hava koşullarına bağlı benzer kazalara karşı uyarılarda bulundu.

