Isparta Yalvaç'ta Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı

Kaza, Isparta’nın Yalvaç ilçesi Kaşyukarı Mahallesi Gazipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre, G.G.Ö. idaresindeki 32 AAH 478 plakalı Fiat marka otomobil, cadde üzerinde seyir halinde olan H.D. yönetimindeki 32 YT 702 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve Son Durum

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

