Çeşme’de Otomobil Polis Ekip Aracına Çarptı — Kafeteryaya Giren Araç, 2 Polis Kıl Payı Kurtuldu

İzmir'in Çeşme ilçesinde park halindeki polis aracına arkadan çarpan otomobil, ekip aracını kafeteryaya savurdu; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 16:04
Çeşme’de park halindeki polis aracına çarpan otomobil kafeteryaya daldı

İzmir’in Çeşme ilçesinde gece saatlerinde yaşanan kaza, çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İddiaya göre süratli olduğu ileri sürülen bir otomobil, yol kenarında park halindeki polis aracına arkadan çarptı.

Olayın ayrıntıları

Kaza, saat 00.15 sıralarında Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi’nde meydana geldi. Çarpmanın şiddetiyle her iki araç da farklı yönlere savrularak, ekip aracının yol kenarındaki bir kafeteryanın dış mekan bölümüne girmesine neden oldu.

Kazada kafeteryanın şemsiyeleri ile masa ve sandalyeleri havaya savrularak etrafa dağıldı. Kafeteryanın dış bölümünde müşteri bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Polis memurları kıl payı kurtuldu

Kaza anında kaldırımda araç dışında bekleyen iki polis memuru, savrulan araçlar arasında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Olayda sürücünün kimliği ve plakasının henüz belirlenemediği bildirildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, siyah otomobilin polis aracına çarpması, araçların savrularak kafeteryanın masa ve sandalyelerini uçurması ve kaldırımda bulunan iki polis memurunun şans eseri kurtulması yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

