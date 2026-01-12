Nazilli'de 1 Ton Portakal Çalan Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma, Güzelköy Mahallesi'nde 1 ton portakal çalan M.E.'yi (20) suçüstü yakalayıp meyveleri sahibine teslim etti.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 16:39
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 16:39
Jandarma ekipleri Güzelköy Mahallesi'ndeki hırsızlığı aydınlattı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ile Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda, Güzelköy Mahallesi'nde bir vatandaşın bahçesinden bin kg portakal meyvesinin çalındığı tespit edildi.

Yapılan araştırmada, gece vakti bahçeye giren M.E. (20) isimli şüphelinin portakalları topladığı ve satmak amacıyla aynı mahalleye getirdiği belirlendi. Olay sırasında şahıs suçüstü yakalandı.

Gözaltındaki inceleme sonunda portakallar sahibine teslim edildi. Şüpheli, yapılan mülakatta suçunu itiraf ederek adli makamlara sevk edildi.

