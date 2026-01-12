İspanyol Polisi Açık Denizde 10 Ton Kokain Ele Geçirdi

İspanyol polisi, Brezilya'dan Avrupa'ya giden bir gemide tuz sevkiyatının içinde saklanmış yaklaşık 10 ton kokain ele geçirdi; 13 gözaltı, 294 balya ve bir tabanca bulundu.

Brezilya'dan Avrupa'ya giden gemideki tuz sevkiyatının içinde saklanan uyuşturucuya baskın

İspanyol polisi, açık denizde Brezilya'dan Avrupa'ya seyreden bir gemiye düzenlenen operasyonda tuz sevkiyatının içine gizlenmiş yaklaşık 10 ton kokain ele geçirildiğini açıkladı.

Polis ekipleri, gemiye yapılan baskında tuzun altındaki kokaini çıkarırken, operasyon kapsamında gemide bulunan 13 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yakıtı biten geminin sahil güvenlik tarafından Kanarya Adaları'nın Santa Cruz de Tenerife limanına çekildiği, operasyonda ayrıca 294 balya uyuşturucu ve bir tabanca ele geçirildiği belirtildi.

Operasyona, ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi, Brezilya Federal Polisi, İngiltere Ulusal Suç Ajansı ile Fransa ve Portekiz yetkilileri de katıldı.

İspanya, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlara bir yenisini ekledi; yetkililer soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

İspanyol polisi, Brezilya'dan Avrupa'ya seyreden bir gemiye operayson düzenlendiğini açıklayan polis, tuz sevkiyatının içine gizlenmiş yaklaşık 10 ton kokain ele geçirildiğini duyurdu.

