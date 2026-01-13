Batman'da Balpınar Çevre Yolu'nda kaza: Ölü sayısı 4'e yükseldi

Batman'da Balpınar Çevre Yolu'nda 06 EVF 846 ve 34 PT 163 plakalı araçların çarpıştığı kazada ölü sayısı 4'e yükseldi; soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 11:36
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 12:10
Çarpışma, müdahaleler ve cenazeler

Batman’da otomobillerin çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 4 oldu.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Balpınar Çevre Yolu’nda 06 EVF 846 ve 34 PT 163 plakalı araçların çarpışması sonucu araçlar savrularak şarampole devrildi.

Kazada Baran Demirhan, Serhat Ataca ve Ahmet Kayra yaşamını yitirdi. Yaralılar Umut Tekin, Bilal Kürşat Yıldız (21) ve Buğra Özden (21) ilk müdahalelerin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Umut Tekin, kaldırıldığını özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Umut Tekin’in cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Hayatını kaybedenlerden Baran Demirhan, Serhat Ataca ve Ahmet Kayra merkeze bağlı Binatlı köyünde, Umut Tekin ise İkiztepe köyünde toprağa verildi.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

