Şanlıurfa Viranşehir'de 72 Yaşındaki Adam Sopalarla Darp Edildi — 4 Şüpheli Tutuklandı

Şanlıurfa Viranşehir'de 72 Yaşındaki Adam Sopalarla Darp Edildi
Olay Yeri ve Zamanı
Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Yenişehir Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, namaz kılmak için camiye giden Mehmet Sayım (72), aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan kişilerle karşılaştı.
Olayın Seyri
Tartışmanın büyümesi üzerine yaşlı adamın sopalarla darp edildiği öne sürüldü. Olay yerinden kaçan şüpheliler sonrası kanlar içinde yere yığılan Mehmet Sayım, çağırılan ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Gözaltı ve Tutuklama
Polis ekipleri, olaya karışan ve gözaltına alınan O.T., B.T., İ.T. ve A.T.'yi kısa sürede yakaladı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
