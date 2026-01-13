Şanlıurfa Viranşehir'de 72 Yaşındaki Adam Sopalarla Darp Edildi — 4 Şüpheli Tutuklandı

Viranşehir'de camiye giden 72 yaşındaki Mehmet Sayım sopalarla darp edilerek ağır yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 14:56
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 15:07
Olay Yeri ve Zamanı

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Yenişehir Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, namaz kılmak için camiye giden Mehmet Sayım (72), aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan kişilerle karşılaştı.

Olayın Seyri

Tartışmanın büyümesi üzerine yaşlı adamın sopalarla darp edildiği öne sürüldü. Olay yerinden kaçan şüpheliler sonrası kanlar içinde yere yığılan Mehmet Sayım, çağırılan ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Gözaltı ve Tutuklama

Polis ekipleri, olaya karışan ve gözaltına alınan O.T., B.T., İ.T. ve A.T.'yi kısa sürede yakaladı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

