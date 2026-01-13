Gazze'de 1 Yaşındaki Çocuk Aşırı Soğukta Hayatını Kaybetti

Gazze Şeridi'nde etkili olan dondurucu soğuklar, son 24 saatte 1 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybetmesine yol açtı. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, kış mevsiminin başlangıcından bu yana aşırı soğuk nedeniyle yaşamını yitiren çocuk sayısı 7'ye ulaştı.

Aşırı soğuk ve bina çökmesi

Bölgede süren şiddetli yağışların ardından meydana gelen bina çöküntülerinde 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği, böylece bina çökmesi kaynaklı toplam can kaybının 24 olduğu bildirildi.

Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor

Filistin Sağlık Bakanlığı ayrıca, ateşkese rağmen İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürdüğünü açıkladı. Açıklamaya göre saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana ölenlerin sayısı 447'ye, yaralı sayısı ise 1.246'ya yükseldi.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana bildirilen toplam can kaybı 71.424 ve yaralı sayısı 171.324 olarak kaydedildi.

