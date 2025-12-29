Batman'da buzlanan yolda iki araç çarpıştı

Kaza ve müdahale

Batman'da yoğun kar yağışı sonrası oluşan buzlanma nedeniyle merkez Kuyubaşı Mahallesi toplu konutlar mevkiinde iki otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı.

Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve trafik ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı, kazaya karışan araçlar yoldan kaldırılarak ulaşım kontrollü şekilde sağlandı.

Yetkililerden uyarı

Yetkililer, bölgede etkisini sürdüren kar yağışı ve buzlanmaya karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

BATMAN’DA YOĞUN KAR YAĞIŞI SONRASI MEYDANA GELEN BUZLANMA SONUCU TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ.