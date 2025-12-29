Iğdır'da Kuyumcudan 5-6 Kilo Altın Çalındı; Zanlılar BMW X5 ile Yakalandı

Iğdır'da Kuyumcudan 5-6 Kilo Altın Çalındı

Şüpheliler yakalandı, lüks araca el konuldu

Iğdır'da Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda dün gece saat 03.11'de meydana gelen olayda yaklaşık 5-6 kilo altın çalındı. Olay, iş yerine motosikletle gelen bir kişinin kapıyı kırarak içeri girmesiyle gerçekleşti.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin kaskını tamamen kapattığı ve telefonunun ışığını kullanarak dükkân içinde dolaştığı görülüyor. Hırsız, aldığı altınlarla olay yerinden kaçtı. Sabah dükkânı açmak için gelen kuyumcu sahibi Habip Temirak, eksikliği fark ederek durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı ve Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen İ.A., B.Ö. ve M.B. adlı şüpheliler gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında çalınan altın ve paraların bir kısmı ele geçirildi. Ayrıca zanlıların suçtan elde ettikleri gelirle satın aldıkları tespit edilen BMW X5 marka lüks araca el konuldu.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında iş yerinden hırsızlık, iş yeri dokunulmazlığının ihlali, mala zarar verme ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama olmak üzere dört ayrı suçtan işlem yapılacağı öğrenildi.

