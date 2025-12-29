DOLAR
42,92 -0,02%
EURO
50,53 0,08%
ALTIN
5.988,39 4,21%
BITCOIN
3.757.616,09 0,09%

Iğdır'da Kuyumcudan 5-6 Kilo Altın Çalındı; Zanlılar BMW X5 ile Yakalandı

Iğdır'da bir kuyumcudan çalınan yaklaşık 5-6 kilo altın ele geçirildi; zanlıların lüks araçla yakalandığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 23:08
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 23:09
Iğdır'da Kuyumcudan 5-6 Kilo Altın Çalındı; Zanlılar BMW X5 ile Yakalandı

Iğdır'da Kuyumcudan 5-6 Kilo Altın Çalındı

Şüpheliler yakalandı, lüks araca el konuldu

Iğdır'da Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda dün gece saat 03.11'de meydana gelen olayda yaklaşık 5-6 kilo altın çalındı. Olay, iş yerine motosikletle gelen bir kişinin kapıyı kırarak içeri girmesiyle gerçekleşti.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin kaskını tamamen kapattığı ve telefonunun ışığını kullanarak dükkân içinde dolaştığı görülüyor. Hırsız, aldığı altınlarla olay yerinden kaçtı. Sabah dükkânı açmak için gelen kuyumcu sahibi Habip Temirak, eksikliği fark ederek durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı ve Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen İ.A., B.Ö. ve M.B. adlı şüpheliler gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında çalınan altın ve paraların bir kısmı ele geçirildi. Ayrıca zanlıların suçtan elde ettikleri gelirle satın aldıkları tespit edilen BMW X5 marka lüks araca el konuldu.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında iş yerinden hırsızlık, iş yeri dokunulmazlığının ihlali, mala zarar verme ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama olmak üzere dört ayrı suçtan işlem yapılacağı öğrenildi.

KUYUMCUDAN 5-6 KİLO ALTIN ÇALDILAR, PARASIYLA BMW X5 SATIN ALDILAR

KUYUMCUDAN 5-6 KİLO ALTIN ÇALDILAR, PARASIYLA BMW X5 SATIN ALDILAR

KUYUMCUDAN 5-6 KİLO ALTIN ÇALDILAR, PARASIYLA BMW X5 SATIN ALDILAR

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Giresun Tirebolu'da Fırtına Taşkını: 5 Metrelik Dalgalar Sahil Yolunu Bastı
2
New York'ta pitbull dehşeti: 1 yaşındaki çocuğun bacağını ısırdı
3
Burdur'da Kaza: 16 yaşındaki Hamit Toktaşer 15 Gün Sonra Hayatını Kaybetti
4
Iğdır'da Kuyumcudan 5-6 Kilo Altın Çalındı; Zanlılar BMW X5 ile Yakalandı
5
Kastamonu'da Yolcu Otobüsü Kara Saplandı
6
Zonguldak Kozlu'da 3 Katlı Binada Yangın — İtfaiye Facianın Eşiğini Önledi
7
Aksaray'da Parkta Drift Yapan 2 Sürücüye 111 Bin 461 Lira Ceza

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?