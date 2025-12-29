DOLAR
Yalova'da DEAŞ Operasyonu: Polise Ateş Açıldı, 7 Polis Yaralandı

Yalova'da DEAŞ operasyonunda çıkan çatışmada 7 polis yaralandı; yaralılar Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Operasyon sürüyor, Bursa'dan destek geldi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 06:15
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 06:15
Operasyon ve çatışma detayları

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda teröristler ile polis arasında çatışma çıktı. Çatışmada 7 polis yaralandı.

Yaralı polisler, ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sağlık ekiplerinden edinilen bilgilere göre, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Operasyon bölgesine takviye için Bursa'dan özel harekat ekipleri geldiği ve operasyonun devam ettiği öğrenildi.

