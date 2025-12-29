Yalova'da DEAŞ Operasyonu: Polise Ateş Açıldı, 7 Polis Yaralandı

Operasyon ve çatışma detayları

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda teröristler ile polis arasında çatışma çıktı. Çatışmada 7 polis yaralandı.

Yaralı polisler, ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sağlık ekiplerinden edinilen bilgilere göre, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Operasyon bölgesine takviye için Bursa'dan özel harekat ekipleri geldiği ve operasyonun devam ettiği öğrenildi.

