Bursa'da Korkutan Yangın: Baraka ve Minibüs Alev Topuna Döndü

Olayın Gelişimi

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Dikkaldırım Mahallesindeki arazide bulunan bir barakada, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler barakayı adeta alev topuna çevirdi ve alevler, barakanın yanında park halinde bulunan minibüse sıçradı.

Müdahale ve Söndürme Çalışmaları

İhbarın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hasar ve Son Durum

Yangında minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi ve barakada büyük çapta hasar oluştu. Olayda yaralanan olmazken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

BURSA'NIN OSMANGAZİ İLÇESİNDE BİR BARAKADA ÇIKAN YANGIN, YANINDA BULUNAN MİNİBÜSE SIÇRADI. YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.