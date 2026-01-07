Bursa'da Korkutan Yangın: Baraka ve Minibüs Alev Topuna Döndü

Osmangazi Dikkaldırım'da çıkan baraka yangını bitişikteki minibüse sıçradı; itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 22:02
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 22:13
Olayın Gelişimi

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Dikkaldırım Mahallesindeki arazide bulunan bir barakada, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler barakayı adeta alev topuna çevirdi ve alevler, barakanın yanında park halinde bulunan minibüse sıçradı.

Müdahale ve Söndürme Çalışmaları

İhbarın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hasar ve Son Durum

Yangında minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi ve barakada büyük çapta hasar oluştu. Olayda yaralanan olmazken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

