Batman'da Kar Alarmı: İki Gündür Süren Yağış Ulaşımı Aksattı

Batman'da iki gündür aralıksız devam eden yoğun kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi ve sürücülere zor anlar yaşattı. Yağış nedeniyle yollar adeta buz pistine dönerken, kent genelinde trafik akışında ciddi aksaklıklar görüldü.

Yollarda mahsur kalan araçlar ve sürücüler

Yoğun kar yağışıyla birlikte buz pistine dönen yollarda çok sayıda araç mahsur kaldı. Özellikle rampalı ve ara yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti; kaygan zeminde kontrolden çıkan bazı araçlar yolda kaldı. Mahsur kalan sürücüler, kayan araçlarını iterek ve birbirlerine yardım ederek kurtarmaya çalıştı.

Ekiplerin çalışmaları

Batman Belediyesi ve Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, ana arterleri ve yoğun kullanılan güzergâhları açık tutmak için yoğun çaba harcıyor.

Sürücüler için uyarılar

Yetkililer, sürücüleri zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, araçlarında zincir bulundurmaları ve dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kar yağışının etkisini sürdürmesi beklenirken, ekiplerin sahadaki çalışmaları devam ediyor.

Batman Valisi Ekrem Canalp, kriz merkezini ziyaret ederek karla mücadele çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

