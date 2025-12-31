DOLAR
42,93 -0,04%
EURO
50,53 0,05%
ALTIN
5.955,11 0,11%
BITCOIN
3.770.529,27 -0,17%

Batman'da Kar Alarmı: İki Gündür Süren Yağış Ulaşımı Aksattı

Batman'da iki gündür süren yoğun kar yağışı yolları buz pistine çevirdi, çok sayıda araç mahsur kaldı; ekipler kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 23:31
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 23:38
Batman'da Kar Alarmı: İki Gündür Süren Yağış Ulaşımı Aksattı

Batman'da Kar Alarmı: İki Gündür Süren Yağış Ulaşımı Aksattı

Batman'da iki gündür aralıksız devam eden yoğun kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi ve sürücülere zor anlar yaşattı. Yağış nedeniyle yollar adeta buz pistine dönerken, kent genelinde trafik akışında ciddi aksaklıklar görüldü.

Yollarda mahsur kalan araçlar ve sürücüler

Yoğun kar yağışıyla birlikte buz pistine dönen yollarda çok sayıda araç mahsur kaldı. Özellikle rampalı ve ara yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti; kaygan zeminde kontrolden çıkan bazı araçlar yolda kaldı. Mahsur kalan sürücüler, kayan araçlarını iterek ve birbirlerine yardım ederek kurtarmaya çalıştı.

Ekiplerin çalışmaları

Batman Belediyesi ve Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, ana arterleri ve yoğun kullanılan güzergâhları açık tutmak için yoğun çaba harcıyor.

Sürücüler için uyarılar

Yetkililer, sürücüleri zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, araçlarında zincir bulundurmaları ve dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kar yağışının etkisini sürdürmesi beklenirken, ekiplerin sahadaki çalışmaları devam ediyor.

Batman Valisi Ekrem Canalp, kriz merkezini ziyaret ederek karla mücadele çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

BATMAN’DA İKİ GÜNDÜR ARALIKSIZ ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI, GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLERKEN SÜRÜCÜLERE...

BATMAN’DA İKİ GÜNDÜR ARALIKSIZ ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI, GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLERKEN SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI. KAYGAN ZEMİN NEDENİYLE KONTROLDEN ÇIKAN BAZI ARAÇLAR YOLDA KALDI. MAHSUR KALAN SÜRÜCÜLER, KAYAN ARAÇLARINI İTEREK VE BİRBİRLERİNE YARDIM EDEREK KURTARMAYA ÇALIŞTI.

BATMAN’DA İKİ GÜNDÜR ARALIKSIZ ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI, GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLERKEN SÜRÜCÜLERE...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vali Nurtaç Arslan 2025'in Son Uygulamasında Polis Denetimine Katıldı
2
Tunceli'de Zorlu Kışta Yılbaşı Güvenliği Emniyete Emanet
3
Ortaköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Havai Fişekli Yeni Yıl Kutlaması
4
Düzce Valisi Selçuk Aslan: Yılbaşı Tedbirlerinde 140 Ekip, 700 Personel Sahada
5
Adıyaman'da Dağda Mahsur Kalan 2 Çoban ve 800 Koyun Kurtarıldı
6
Erciş Kaymakamı Karaloğlu'ndan Güvenlik Güçlerine Yeni Yıl Ziyareti
7
Artvin'de Çığ Faciası: Çobanın Kimliği Belirlendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları