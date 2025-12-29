Batman'da Kar ve Buzlanma Nedeniyle Trafik Kazası: 2 Yaralı

Batman’da yoğun kar yağışı ve buzlanma, merkeze bağlı Bıçakçı köyü mevkiinde trafik kazasına yol açtı. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, buzlanma nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarparak ters döndü.

Olayda 2 kişi yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri müdahale etti.

Yaralıların tedavisi ve soruşturma

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

