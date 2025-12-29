DOLAR
Batman'da Kar ve Buzlanma Nedeniyle Trafik Kazası: 2 Yaralı

Batman'da Bıçakçı köyü mevkiinde buzlanma nedeniyle hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 21:27
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 21:50
Batman’da yoğun kar yağışı ve buzlanma, merkeze bağlı Bıçakçı köyü mevkiinde trafik kazasına yol açtı. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, buzlanma nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarparak ters döndü.

Olayda 2 kişi yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri müdahale etti.

Yaralıların tedavisi ve soruşturma

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

