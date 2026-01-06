Batman'da Otobüste Yakalandı: Midesinden 64 Parça, 472 Gram Metamfetamin Çıktı

Batman'da durdurulan otobüsteki yabancı yolcunun midesinden 64 parça, toplam 472 gram metamfetamin çıkarıldı; şahıs tutuklandı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 11:36
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 11:38
Batman'da Otobüste Yakalandı: Midesinden 64 Parça, 472 Gram Metamfetamin Çıktı

Batman'da Yabancı Yolcunun Midesinden 64 Parça Uyuşturucu Çıktı

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında Batman girişinde durdurulan bir otobüste arama yaptı.

Operasyon ve Bulgular

Aramada durumundan şüphelenilen yabancı uyruklu bir yolcu üzerinde yapılan incelemede, şahsın midesinde 64 parça halinde toplam 472 gram metamfetamin bulunduğu tespit edildi.

Bulunan uyuşturucu, sağlık ekiplerince şahsın midesinden çıkartıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BATMAN’DA DURDURULAN OTOBÜSTEKİ YABANCI ŞAHSIN MİDESİNDEN 64 PARÇA UYUŞTURUCU MADDESİ METAMFETAMİN...

BATMAN’DA DURDURULAN OTOBÜSTEKİ YABANCI ŞAHSIN MİDESİNDEN 64 PARÇA UYUŞTURUCU MADDESİ METAMFETAMİN ÇIKTI.

BATMAN’DA DURDURULAN OTOBÜSTEKİ YABANCI ŞAHSIN MİDESİNDEN 64 PARÇA UYUŞTURUCU MADDESİ METAMFETAMİN...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nevşehir'de FETÖ firarisi yakalandı — 6 yıl 3 ay kesinleşmiş ceza
2
CHP İstanbul İl Kongresi’nde Hile İddiası: 10 Sanık Hakim Karşısında
3
Ordu'da Son Bir Haftada 12 bin 410 Araç Kontrolü
4
Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü hobi evine girdi — Güvenlik kamerası
5
Şanlıurfa'da Asansör Faciası: Servis Şoförü Osman Kaya (52) Hayatını Kaybetti
6
Ordu'da 29 Aranan Şüpheli Yakalandı, 17'si Tutuklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları