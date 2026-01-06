Batman'da Otobüste Yakalandı: Midesinden 64 Parça, 472 Gram Metamfetamin Çıktı

Batman'da Yabancı Yolcunun Midesinden 64 Parça Uyuşturucu Çıktı
Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında Batman girişinde durdurulan bir otobüste arama yaptı.
Operasyon ve Bulgular
Aramada durumundan şüphelenilen yabancı uyruklu bir yolcu üzerinde yapılan incelemede, şahsın midesinde 64 parça halinde toplam 472 gram metamfetamin bulunduğu tespit edildi.
Bulunan uyuşturucu, sağlık ekiplerince şahsın midesinden çıkartıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
