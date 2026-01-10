Batman'da Pikap Kamyonete Çarptı: Sürücü İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Petrol Mahallesi'nde trafik kazası

Edinilen bilgilere göre, Petrol Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği pikap, seyir halindeki kamyonete arkadan çarparak sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü, itfaiye erleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, sağlık ekipleri tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

