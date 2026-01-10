Batman'da Pikap Kamyonete Çarptı: Sürücü İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Batman'da Petrol Mahallesi'nde pikap, kamyonete arkadan çarparak sürücüsünün sıkışmasına neden oldu; itfaiye ekipleri sürücüyü çıkarıp hastaneye sevk etti.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 15:07
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 15:11
Petrol Mahallesi'nde trafik kazası

Edinilen bilgilere göre, Petrol Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği pikap, seyir halindeki kamyonete arkadan çarparak sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü, itfaiye erleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, sağlık ekipleri tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

