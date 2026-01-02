DOLAR
43,04 -0,18%
EURO
50,48 0,25%
ALTIN
6.054,2 -1,49%
BITCOIN
3.844.949,75 -1,22%

Batman'da Sandalyeye Sıkışan Kızı İtfaiye Kurtardı

Batman Hilal Mahallesi'nde sandalyeye sıkışan küçük kız, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle zarar görmeden kurtarıldı ve ailesine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 16:42
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 16:49
Batman'da Sandalyeye Sıkışan Kızı İtfaiye Kurtardı

Batman'da Sandalyeye Sıkışan Kızı İtfaiye Kurtardı

Hilal Mahallesi'nde hızlı ve dikkatli müdahale

Batman’ın Hilal Mahallesi'ndeki bir sitede oyun oynarken sandalyenin arasına sıkışan kız çocuğu, kendi imkanlarıyla çıkamayınca ailesinden yardım istedi.

Ailenin süren çabalarına rağmen kurtarılamayan çocuk için durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, çocuğa zarar vermemek amacıyla sandalyenin bir bölümünü dikkatlice ayırdı.

Titiz müdahale sonucu minik kız sıkıştığı yerden güvenle çıkarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuk, ailesine teslim edildi.

Yetkililer, benzer durumlarda ailelerin müdahalede zorlanmaları halinde vakit kaybetmeden profesyonel ekiplerden yardım istemeleri gerektiğini vurguladı.

BATMAN’IN HİLAL MAHALLESİ’NDE SANDALYEYE SIKIŞAN KÜÇÜK ÇOCUK, İTFAİYE EKİPLERİNİN TİTİZ...

BATMAN’IN HİLAL MAHALLESİ’NDE SANDALYEYE SIKIŞAN KÜÇÜK ÇOCUK, İTFAİYE EKİPLERİNİN TİTİZ ÇALIŞMASIYLA KURTARILDI.

BATMAN’IN HİLAL MAHALLESİ’NDE SANDALYEYE SIKIŞAN KÜÇÜK ÇOCUK, İTFAİYE EKİPLERİNİN TİTİZ...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kartalkaya yolunda iki cip kafa kafaya çarpıştı — Yaralanma yok
2
Şanlıurfa Harran'da Sulama Kanalı: Halil Gündüz İçin Arama 5. Gün
3
Başakşehir’de Vinç Çıkarma Çalışmaları 28. Saate Girdi
4
Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: M.A. Tutuklandı
5
Gaziantep'te Kaçak Krom Madeni Operasyonu: 2 Şüpheli Suçüstü Yakalandı
6
Eskişehir'de su şebekeleri dondu: besiciler hayvanları susuz kaldı
7
İzmir Konak'ta 19 Yıl Hapisle Aranan Firari Yakalandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları