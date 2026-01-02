Batman'da Sandalyeye Sıkışan Kızı İtfaiye Kurtardı

Hilal Mahallesi'nde hızlı ve dikkatli müdahale

Batman’ın Hilal Mahallesi'ndeki bir sitede oyun oynarken sandalyenin arasına sıkışan kız çocuğu, kendi imkanlarıyla çıkamayınca ailesinden yardım istedi.

Ailenin süren çabalarına rağmen kurtarılamayan çocuk için durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, çocuğa zarar vermemek amacıyla sandalyenin bir bölümünü dikkatlice ayırdı.

Titiz müdahale sonucu minik kız sıkıştığı yerden güvenle çıkarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuk, ailesine teslim edildi.

Yetkililer, benzer durumlarda ailelerin müdahalede zorlanmaları halinde vakit kaybetmeden profesyonel ekiplerden yardım istemeleri gerektiğini vurguladı.

