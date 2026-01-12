Batman'da Tavşan Avı Faciası: V.Ç. (45) Hayatını Kaybetti

Batman'da tavşan avında kazara ateş: V.Ç. (45) yaşamını yitirdi

Olayın Detayları

Batman'da tavşan avına çıkan bir grubun arasında meydana gelen kazada, iddialara göre gruptaki bir kişiye ait tüfek kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, o sırada traktör üzerinde bulunan V.Ç. (45)'ye isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede V.Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Talihsiz vatandaşın cenazesi, otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma ve inceleme başlattı; gelişmeler takip ediliyor.

