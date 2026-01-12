Batman'da Tavşan Avı Faciası: V.Ç. (45) Hayatını Kaybetti

Batman'da tavşan avı sırasında tüfeğin kazara ateş alması sonucu traktörde bulunan V.Ç. (45) yaşamını yitirdi; jandarma soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 12:58
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 12:59
Batman'da Tavşan Avı Faciası: V.Ç. (45) Hayatını Kaybetti

Batman'da tavşan avında kazara ateş: V.Ç. (45) yaşamını yitirdi

Olayın Detayları

Batman'da tavşan avına çıkan bir grubun arasında meydana gelen kazada, iddialara göre gruptaki bir kişiye ait tüfek kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, o sırada traktör üzerinde bulunan V.Ç. (45)'ye isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede V.Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Talihsiz vatandaşın cenazesi, otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma ve inceleme başlattı; gelişmeler takip ediliyor.

BATMAN'DA ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE TAVŞAN AVINA ÇIKAN BİR GRUP ARASINDA YAŞANAN KAZADA, TÜFEĞİN...

BATMAN’DA ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE TAVŞAN AVINA ÇIKAN BİR GRUP ARASINDA YAŞANAN KAZADA, TÜFEĞİN KAZARA ATEŞ ALMASI SONUCU 45 YAŞINDAKİ BİR VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

