Düzce'de Strafor Fabrikası Yangını: İçeriden Korkunç Görüntüler

Düzce'de strafor fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin 2,5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü; üretim alanları küle döndü, can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 00:32
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 00:32
Düzce'de Strafor Fabrikası Yangını: İçeriden Korkunç Görüntüler

Düzce'de Strafor Fabrikası Yangını Kontrol Altına Alındı

Fabrika içinden alevlerin küle çevirdiği bölümler kayda alındı

Düzce’de bir strafor fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 2,5 saat süren yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangının ardından fabrikanın üretim alanları içeriden görüntülendi; alevlerin büyük hasara yol açtığı görüldü.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek fabrikanın büyük bölümünü sardı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık, jandarma ve emniyet ekipleri olay yerine sevk edildi. Strafor malzemenin yanıcı yapısı nedeniyle alevlerin hızla yayılması, söndürme çalışmalarını zorlaştırdı.

Ekipler yangının çevredeki alanlara ve bitişiğindeki tesislere sıçramaması için yoğun çaba gösterdi. Yaklaşık 2,5 saat süren müdahalelerin ardından yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları uzun süre devam etti.

Küle Dönen Üretim Alanları İçeriden Kaydedildi

Yangın sonrası fabrikanın içinden alınan görüntülerde üretim alanlarının tamamen kullanılamaz hale geldiği, makinelerin eridiği ve fabrikanın büyük bölümünün küle döndüğü görüldü.

Can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yangının çıkış nedeni, yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacak.

DÜZCE’DE STRAFOR FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN 2.5 SAATLİK ÇALIŞMA İLE SÖNDÜRÜLÜRLEN, ALEVLERİN KÜLE...

DÜZCE’DE STRAFOR FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN 2.5 SAATLİK ÇALIŞMA İLE SÖNDÜRÜLÜRLEN, ALEVLERİN KÜLE ÇEVİRDİĞİ FABRİKA İÇERDEN GÖRÜNTÜLENDİ.

DÜZCE’DE STRAFOR FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN 2.5 SAATLİK ÇALIŞMA İLE SÖNDÜRÜLÜRLEN, ALEVLERİN KÜLE...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun Atakum'da Gasp Edilen Telefonla Dudak Dolgusu Yaptıran 2 Kadın Yakalandı
2
Batman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
3
Denizli'de Fırtına Nedeniyle Motorlu Kurye Trafiğe Çıkışı Durduruldu
4
Mustafakemalpaşa'da otoyolda can pazarı: Tır 3 araca çarptı, 8 yaralı
5
Beyoğlu'da Otel Yangını: 3 Kişi ve Bir Köpek Kurtarıldı
6
Düzce'de Strafor Fabrikası Yangını 2.5 Saatte Söndürüldü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları