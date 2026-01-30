Düzce'de Strafor Fabrikası Yangını: İçeriden Korkunç Görüntüler

Düzce'de Strafor Fabrikası Yangını Kontrol Altına Alındı

Fabrika içinden alevlerin küle çevirdiği bölümler kayda alındı

Düzce’de bir strafor fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 2,5 saat süren yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangının ardından fabrikanın üretim alanları içeriden görüntülendi; alevlerin büyük hasara yol açtığı görüldü.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek fabrikanın büyük bölümünü sardı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık, jandarma ve emniyet ekipleri olay yerine sevk edildi. Strafor malzemenin yanıcı yapısı nedeniyle alevlerin hızla yayılması, söndürme çalışmalarını zorlaştırdı.

Ekipler yangının çevredeki alanlara ve bitişiğindeki tesislere sıçramaması için yoğun çaba gösterdi. Yaklaşık 2,5 saat süren müdahalelerin ardından yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları uzun süre devam etti.

Küle Dönen Üretim Alanları İçeriden Kaydedildi

Yangın sonrası fabrikanın içinden alınan görüntülerde üretim alanlarının tamamen kullanılamaz hale geldiği, makinelerin eridiği ve fabrikanın büyük bölümünün küle döndüğü görüldü.

Can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yangının çıkış nedeni, yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacak.

