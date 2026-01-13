Batman'da yaya geçidinde kaza: 2 yaralı
Turgut Özal Bulvarı'nda motosiklet çarpması
Batman'da Turgut Özal Bulvarı, Batman Belediyesi önündeki yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya motosiklet çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya ve motosiklet sürücüsü yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
