Batman'da Yaya Geçidinde Kaza: 2 Yaralı

Turgut Özal Bulvarı'ndaki yaya geçidinde motosikletin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı; yaralılar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 20:10
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 20:14
Batman'da Yaya Geçidinde Kaza: 2 Yaralı

Batman'da yaya geçidinde kaza: 2 yaralı

Turgut Özal Bulvarı'nda motosiklet çarpması

Batman'da Turgut Özal Bulvarı, Batman Belediyesi önündeki yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya motosiklet çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya ve motosiklet sürücüsü yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

