Manisa'da 2 Firari Hükümlü Yakalandı, Toplam 37 Yıl 6 Ay 20 Gün Ceza

Manisa'da 2 Firari Hükümlü Yakalandı

Manisa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, haklarında toplam 37 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalanarak tutuklandı.

Operasyon ve yakalama

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında iki ayrı ilçede operasyon gerçekleştirdi.

Yunusemre ilçesi 50. Yıl Mahallesi Horozköy Caddesi üzerinde yakalanan İ.S. (43) isimli şahsın yapılan GBT sorgusunda, Manisa İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından Nitelikli Yağma suçundan hakkında 25 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Şehzadeler ilçesi Çarşı Mahallesi'nde yakalanan N.K. (45) isimli şahsın sorgusunda ise İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesince Cebir, Tehdit ve Hile Kullanılarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesince Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi.

Adli süreç

Her iki şahıs da emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

