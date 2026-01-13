Edirne'de Otomobil-Motosiklet Çarpışması: 1 Yaralı

Edirne'de Otomobil ile Motosikletin Çarpışması: 1 Yaralı

Kaza 1. Murat Mahallesi 5. Sokak'ta meydana geldi

Kaza, Edirne'nin 1. Murat Mahallesi 5. Sokak üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 22 ACL 328 plakalı otomobil ile 06 EPD 608 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralıya olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Görgü tanıkları ve olay yerindeki bulgular doğrultusunda polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

