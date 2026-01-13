Batman Sason'da Mahsur Kalan 10 Kişi İl Özel İdaresi Tarafından Kurtarıldı

Batman Sason'da kar yağışı nedeniyle Altıdere köyü yolunda mahsur kalan 10 kişi, İl Özel İdaresi ekiplerinin yaklaşık 5 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 23:21
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 23:21
Batman Sason'da Mahsur Kalan 10 Kişi İl Özel İdaresi Tarafından Kurtarıldı

Batman Sason'da Mahsur Kalan 10 Kişi Kurtarıldı

Batman’ın Sason ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, Altıdere köyü yolunda bir minibüsün ilerlemesini engelledi ve içinde bulunan 10 kişi mahsur kaldı. Olay, vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirmesiyle ekiplerin seferber olmasına neden oldu.

Kurtarma Çalışmaları ve Sonuç

Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, karla kaplanan köy yolunda uzun soluklu bir müdahale başlattı. Yaklaşık 5 saat süren yoğun çalışmaların ardından yol ulaşıma açıldı ve minibüste bulunan vatandaşlar güvenle köylerine ulaştırıldı.

Kurtarılanlar, zorlu hava şartlarına rağmen özveriyle çalışan ekipleri tebrik ederek teşekkür etti. Yetkililer ise bölgede kar yağışının etkisini sürdürdüğünü belirterek sürücülere dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

BATMAN’DA KÖY YOLUNDA MAHSUR KALAN 10 KİŞİ KURTARILDI

BATMAN’DA KÖY YOLUNDA MAHSUR KALAN 10 KİŞİ KURTARILDI

BATMAN’DA KÖY YOLUNDA MAHSUR KALAN 10 KİŞİ KURTARILDI

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çarşamba’da Kule Vincinde İntihar Girişimi: İşçiler Maaş İddiası
2
Edirne'de Otomobil-Motosiklet Çarpışması: 1 Yaralı
3
Gold Emlak dolandırıcılığı: Nevşehir'de iki sanığa 305'er yıl 7 ay hapis
4
Lefkoşa'da Uluhan Oto Galeri'ye silahlı saldırı: 2 yaralı
5
Kayseri'de İş Adamlarını Görüntülerle Şantaj Yapan Çete Çökertildi
6
Batman Sason'da Mahsur Kalan 10 Kişi İl Özel İdaresi Tarafından Kurtarıldı
7
Adana Feke'de Yangın: Caner Avşar'ın Evi ve Ahırı Küle Döndü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları