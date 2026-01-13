Batman Sason'da Mahsur Kalan 10 Kişi İl Özel İdaresi Tarafından Kurtarıldı

Batman Sason'da Mahsur Kalan 10 Kişi Kurtarıldı

Batman’ın Sason ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, Altıdere köyü yolunda bir minibüsün ilerlemesini engelledi ve içinde bulunan 10 kişi mahsur kaldı. Olay, vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirmesiyle ekiplerin seferber olmasına neden oldu.

Kurtarma Çalışmaları ve Sonuç

Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, karla kaplanan köy yolunda uzun soluklu bir müdahale başlattı. Yaklaşık 5 saat süren yoğun çalışmaların ardından yol ulaşıma açıldı ve minibüste bulunan vatandaşlar güvenle köylerine ulaştırıldı.

Kurtarılanlar, zorlu hava şartlarına rağmen özveriyle çalışan ekipleri tebrik ederek teşekkür etti. Yetkililer ise bölgede kar yağışının etkisini sürdürdüğünü belirterek sürücülere dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

