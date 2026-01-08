Kocaeli'de Fırtına: Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kamyonet Devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda fırtına kamyoneti devirdi

Kocaeli'de gece saatlerinden itibaren etkili olan fırtına, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Dilovası geçişinde ulaşımda aksamalara yol açtı. Seyir halindeki iki tır ve bir kamyonet, şiddetli rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkarak devrildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan anlar

Kazaya ait görüntüler bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonetin devrildiği ve başka bir aracın fırtına nedeniyle sallandığı görülüyor.

Şans eseri kazalarda yaralanan olmadı; otoyolda rüzgar kaynaklı ulaşım aksaklıkları yaşandı.

