Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu Sağlık Kontrolünde - İstanbul Uyuşturucu Soruşturması

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu Sağlık Kontrolüne Getirildi

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlunun da bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak', 'uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak', 'bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' ve 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçlarından bir veya birkaçını işlediği iddia ediliyor.

Gözaltına alınan diğer isimler arasında Neda Ş., Ali S., Rabia K. ve Selen Ç. yer alıyor. Şüpheliler ilk olarak İstanbul İl Jandarma Komutanlığına getirildi.

Daha sonra, şüpheliler sağlık kontrolü için Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

