Batman-Hasankeyf Yolunda Zincirleme Kaza: 3 Araçta Maddi Hasar

Olay ve Trafik Akışı

Batman-Hasankeyf kara yolunda öğle saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç maddi hasar gördü.

Kaza, Hasankeyf yolunda buzlanmanın etkisiyle sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti.

Ölen ya da yaralanan olmadı; kazada yalnızca araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle Batman-Hasankeyf yolunda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

