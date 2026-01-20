Batman-Hasankeyf Yolunda Zincirleme Kaza: 3 Araçta Maddi Hasar

Batman-Hasankeyf kara yolunda öğle saatlerinde buzlanma nedeniyle 3 aracın karıştığı zincirleme kaza; ölen ya da yaralanan yok, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 12:25
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 12:25
Olay ve Trafik Akışı

Batman-Hasankeyf kara yolunda öğle saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç maddi hasar gördü.

Kaza, Hasankeyf yolunda buzlanmanın etkisiyle sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti.

Ölen ya da yaralanan olmadı; kazada yalnızca araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle Batman-Hasankeyf yolunda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

