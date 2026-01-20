Batman-Hasankeyf Yolunda Zincirleme Kaza: 3 Araçta Maddi Hasar
Olay ve Trafik Akışı
Batman-Hasankeyf kara yolunda öğle saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç maddi hasar gördü.
Kaza, Hasankeyf yolunda buzlanmanın etkisiyle sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti.
Ölen ya da yaralanan olmadı; kazada yalnızca araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kaza nedeniyle Batman-Hasankeyf yolunda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
