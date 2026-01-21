İstanbul Uyuşturucu Soruşturmasında Abdullah Gençal Tutuklandı, Bilal Hancı'ya Ev Hapsi

Yayın Tarihi: 21.01.2026 19:24
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 19:24
İstanbul Uyuşturucu Soruşturmasında Yeni Gelişme

Soruşturma Kapsamında Tutuklama ve Adli Kontrol Kararları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüpheliler hakkında karar verildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında Abdi İbrahim İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut’un oğlu İbrahim Barut, magazin yazarı Mehmet Üstündağ, sosyal medya fenomeni Bilal Hancı ve Huzur Giyim’in sahibi Turgut Gençal’ın oğlu Abdullah Gençal bulunuyordu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen şüphelilerin savcılık ifadeleri alındı. Savcılığın talebi doğrultusunda Abdullah Gençal hakkında tutuklama, Bilal Hancı hakkında ise yurtdışı çıkış yasağı ve konutu terk etmeme (ev hapsi) tedbirleri istendi.

Nöbetçi hakimlik kararında, Abdullah Gençal tutuklanırken, Bilal Hancı için yurtdışı çıkış yasağı ve ev hapsi uygulandı. Ayrıca İbrahim Barut ile Mehmet Üstündağ hakkında yurtdışı çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları kararlaştırıldı.

Muhabirler ve ilgililer tarafından yapılan açıklamalarda soruşturmanın sürdüğü, yeni gelişmelerin olması halinde kamuoyunun bilgilendirileceği belirtildi.

