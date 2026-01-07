Bayburt 2025 Asayiş Bilançosu: Suç Oranlarında Düşüş

Bayburt’un 2025 Asayiş Bilançosu Açıklandı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleştirilen Asayiş ve Bilgilendirme Toplantısında, il genelinde 2025 yılı boyunca yürütülen asayiş, güvenlik, uyuşturucu, siber suçlar ve göç yönetimi çalışmalarına ilişkin yıl sonu değerlendirmesi yapıldı.

Vali Eldivan, Bayburt’un asayiş olayları açısından Türkiye’nin en güvenli illerinden biri olma özelliğini sürdürdüğünü vurguladı.

Koordinasyon ve Öncelikli Mücadele Alanları

Toplantıda konuşan Vali Eldivan, emniyet ve jandarma birimlerinin koordinasyon içinde gece gündüz görev yaptığını belirterek, vatandaşların huzur ve güvenliği için terör örgütleri, organize suç örgütleri, uyuşturucu tacirleri, kaçakçılık, siber suçlar ve trafik ihlalleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.

Kişilere Karşı Suçlarda Azalma

2025 yılında kişilere karşı işlenen 10 önemli suç kapsamında toplam 597 olay meydana geldi. Bu olayların dağılımı şöyle: 8 konut dokunulmazlığının ihlali, 3 kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 17 kişilerin huzurunu bozma, 14 cinsel suçlar, 185 tehdit, 290 kasten yaralama ve 80 hakaret.

Vali Eldivan, bu olayların tamamının aydınlatıldığını ve 2024 yılına kıyasla olay sayısında %11,69 azalma yaşandığını belirtti.

Malvarlığına Karşı Suçlarda Yarıya Yakın Düşüş

Malvarlığına karşı işlenen suçlarda 2025 yılında il genelinde 56 olay kaydedildi; bunların 40ı dolandırıcılık, 16sı hırsızlık olarak açıklandı. Vali Eldivan, bu olayların tamamının aydınlatıldığını ve 2024 yılına göre %50 düşüş sağlandığını söyledi.

Aranan Şahıslar ve Ele Geçirilenler

Aranan şahıslara yönelik çalışmalarda 2025 yılı içinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 66 kişi yakalandı, ifade için aranan 96 kişinin ifadeleri alındı. Yıl boyunca yapılan operasyonlarda 15 silah ele geçirildi ve 18 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Uyuşturucu Operasyonları

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2025 yılında ele geçirilen maddeler şöyle bildirildi: 383,84 gram esrar, 91,96 gram bonzai, 1.319,97 gram metamfetamin, 1.022,14 gram skunk, 2,11 gram eroin, 604 adet sentetik ecza ve 658 kök kenevir. Vali Eldivan, uyuşturucu ile mücadelenin artarak devam edeceğini vurguladı.

Siber Suçlar ve Göç Yönetimi

Siber suçlarla mücadele kapsamında 2025 yılı içinde bilişim suçlarıyla bağlantılı 348 hesap tespit edildi. Göç yönetimi verilerine göre Bayburt’ta geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 36 olarak kaydedildi. Yıl boyunca 9.060 kişiye kimlik denetimi yapıldı ve 68 düzensiz göçmen tespit edildi.

Genel Değerlendirme

Vali Eldivan, Bayburt’un 2025 yılını huzur ve güven ortamı içinde geride bıraktığını belirterek, 2026 yılı için birlik ve kardeşlik ikliminin güçlenerek devam etmesi temennisinde bulundu.

