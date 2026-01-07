Bayburt'ta Güvenlik Zirvesi: Vali Mustafa Eldivan Başkanlığında Asayiş Değerlendirildi

Toplantı ve değerlendirmeler

Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda il genelinde uygulanan güvenlik, terör ve asayiş tedbirleri ile yürütülen çalışmalar ayrıntılı şekilde değerlendirildi.

Toplantı, Valilik Toplantı Salonu'nda yapıldı. Emniyet ve jandarma birimlerince sürdürülen faaliyetler ele alındı ve mevcut uygulamalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

Kararlılık ve koordinasyon vurgusu

Toplantıda, il genelinde huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. Ayrıca terörle mücadele ve asayiş konularındaki uygulamalar detaylı şekilde masaya yatırıldı.

Güvenlik birimleri arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı. Toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ile sona erdi.

