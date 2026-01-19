Bayındır’da Otomobil Çarpıştı: 1 Çocuk Hafif Yaralandı

Kaza ve müdahale ayrıntıları

İzmir’in Bayındır ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir çocuk hafif şekilde yaralandı.

Kaza, dün gece saat 21.00 sıralarında Yıldırım Beyazıt Caddesi ile Sokullu Sokak kesişiminde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 35 AGZ 221 plakalı otomobil ile 35 BAD 562 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 35 BAD 562 plakalı araç kontrolünü kaybederek bir elektrik direğine çarparak durabildi.

Kazada hafif yaralanan bir kız çocuğuna, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPAN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ