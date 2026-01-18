Bayındır'daki Ev Yangınında 57 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

İzmir’in Bayındır ilçesinde 4 Ocak saat 23.00 sıralarında çıkan ev yangınında ağır yaralanan 57 yaşındaki İbrahim Güldürdak, 13 günlük tedaviye rağmen hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Yangın, Bayındır'ın Hasköy Mahallesi'nde 4 Ocak günü saat 23.00 sıralarında İbrahim Güldürdak’a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Alevleri fark eden komşuların müdahalesiyle Güldürdak yanan evden çıkarıldı ve durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü; ev kullanılamaz hale geldi.

Tedavi ve Soruşturma

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Güldürdak, ambulansla Bayındır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından durumu ağır olduğundan İzmir'e sevk edilen Güldürdak, hastanede 13 gündür süren tedaviye rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.

YANAN EV