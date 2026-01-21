Bayrampaşa Belediyesi'ne Yolsuzluk Operasyonu: 11 Gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile belediyede görevli kamu görevlileri ve bazı şahıslar hakkında inceleme yapıldığı bildirildi.

Soruşturmada, şüphelilere yönelik suçlamalar arasında zimmet, irtikap, rüşvet vermek, rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırmak yer alıyor.

Soruşturma çerçevesinde, yeni alınan müşteki, tanık ve etkin pişmanlık ifadeleri ile yapılan teşhis işlemleri ve incelenen dijital deliller sonucunda 13 şüpheli tespit edildi.

Bu kapsamda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu 11 şüpheli gözaltına alınırken, diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

